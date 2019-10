POL-ANK: Polizei in Ueckermünde nicht erreichbar

Ueckermünde (ots) - Aufgrund einer technischen Störung sind derzeit das

Polizeirevier sowie auch die Kriminalkommissariatsaußenstelle in Ueckermünde

telefonisch nicht erreichbar. Bei dringenden Anliegen bittet die Polizei, sich

an die Einsatzleitstelle unter der gewohnten 110 zu wenden. Anzeigen können

weiterhin auch über die Internetwache der Landespolizei M-V unter

www.polizei.mvnet.de erstattet werden.



