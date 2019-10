POL-HWI: Einbruch in Gartenlaube

Gadebusch (ots) - Am Abend des 27. Oktober wurde die Polizei in Gadebusch über

einen Einbruchdiebstahl in eine Gartenlaube der Kleingartenanlage An der

Ellerbek informiert. Die unbekannten Täter waren dort gewaltsam eingedrungen und

hatten offenbar Diebesgut für den Abtransport bereitgestellt. Der entstandene

Schaden beläuft sich auf ca. 200 EUR. Nach ersten Ermittlungen lag die Tatzeit

zwischen 13:00 und 15:30 Uhr.



Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Gadebusch unter 03886/722 0 entgegen.



Tipp der Polizei: Mit den nun sinkenden Temperaturen verwaisen die

Kleingartenanlagen. Die Abwesenheit der Gärtner begünstigt die Tatgelegenheiten

für Einbrecher. Die Polizei rät deshalb, lassen sie keine Wertgegenstände in

Gartenlauben zurück. Auch Nahrungsmittel und Getränke können Diebe anlocken.

Lagern Sie keine Schaufeln, Spaten, etc. außerhalb von Lauben. Derartige

Gegenstände lassen sich als Einbruchwerkzeuge verwenden. Sprechen Sie sich mit

anderen Gartenfreunden ab und machen Sie regelmäßige Spazier- bzw. Kontrollgänge

durch Ihre Anlage.



