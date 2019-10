POL-SN: Einbruch ins Sieben-Seen-Center

Schwerin (ots) - In der vergangenen Nacht wurde die Außentür eines

Optikerfachgeschäftes aufgehebelt.



Der oder die Tatverdächtigen drangen in die Räumlichkeiten ein und entwendeten

Bargeld in vierstelliger Höhe.



Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens stellte den Einbruch fest und

informierten die Polizei.



Der Kriminaldauerdienst kam zum Einsatz und sicherte vor Ort Spuren.



