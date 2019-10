POL-LWL: Drei Verletzte bei Zusammenstoß zweier Autos

Hagenow (ots) - Beim Zusammenstoß zweier Autos sind am Montagvormittag in

Warlitz drei Autoinsassen verletzt worden. Beide Fahrzeuge kollidierten auf

einer Straßenkreuzung, wobei die Beifahrerin eines der beiden Autos schwer

verletzt wurde. Die beiden Fahrzeugführer, ein 52-jähriger Mann und eine

29-jährige Frau, erlitten jeweils leichte Verletzungen. Beide Autos wurden durch

den Unfall erheblich beschädigt, der Gesamtschaden wurde zunächst auf 15.000

Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun zur genauen Unfallursache. Derzeit

wird ein Vorfahrtsfehler vermutet.



