POL-HST: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall in Brandshagen

Brandshagen (ots) - Am 28.10.2019 gegen 07:45 Uhr ereignete sich

in Brandshagen ein Verkehrsunfall, bei dem vier Personen leicht

verletzt wurden.



Ein 24-jähriger Mann aus Stralsund befuhr mit seinem PKW Opel die

Bundesstraße 105 aus Richtung Stralsund kommend in Fahrtrichtung

Greifswald. Eine 71-jährige Frau aus Schleswig-Holstein befuhr mit

ihrem PKW VW die Kreisstraße 17 aus Richtung Wüstenfelde kommend. Im

Kreuzungsbereich zur B 105 stieß sie aus bislang ungeklärter Ursache

mit dem von links kommenden PKW Opel zusammen. Beide Fahrzeugführer,

ein 9-jähriges Kind, welches im VW saß sowie ein 49-jähriger

Mitfahrer im Opel erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte

brachten die vier Personen ins Krankenhaus nach Stralsund.



Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten jeweils

durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene

Sachschaden wird derzeitig auf etwa 12.000 Euro geschätzt.



Bei der Verkehrsunfallaufnahme waren drei Funkstreifenwagen der

Polizei, drei Rettungswagen und ein Notarztwagen im Einsatz.









Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Mathias Müller

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell