POL-NB: Versuchte schwere Brandstiftung in Garz (LK Vorpommern-Rügen)

Am 27.10.2019, gegen 20:40 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei über

eine Rauchentwicklung in einer Bankfiliale in der Langen Straße in

Garz informiert. Durch die Freiwilligen Feuerwehren aus Garz und Groß

Schoritz konnte der Brand im Vorraum der Bank schnell gelöscht

werden. Die Melderin des Brandes verständigte die drei Bewohner der

Wohnungen neben und über der Bankfiliale, welche daraufhin

vorsorglich ihre Wohnungen verließen. Alle blieben unverletzt. Wie

sich im Rahmen erster Ermittlungen durch den Kriminaldauerdienst

Stralsund und das Polizeihauptrevier Bergen herausstellte, wurde

durch einen 16-jährigen und einer 15-jährigen Jugendlichen, beide

stammen aus Garz, eine Jacke im Innern der Bank in Brand gesetzt.

Dies führte zur Entzündung eines Holzregals, in welchem

Überweisungsträger und Informationsmaterial lagerte. Durch den Brand

kam es zur Verrußung des Raumes. Der entstandene Sachschaden wird

auf 2. 500 Euro geschätzt.

Es wurde eine Anzeige wegen versuchter schwerer Brandstiftung

aufgenommen.

