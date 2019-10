POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 194 bei Varchentin (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Waren (ots) -



Am 27.10.2019, gegen 17:40 Uhr, kam es auf der Kreuzung B 194 /

Kreisstraße 30, in Höhe der Ortschaft Varchentin, zu einem

Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Ersten

Ermittlungen zufolge befuhr eine 20-Jährige mit ihrem PKW Volvo die

Kreisstraße 30 aus Richtung Lehsten kommend. Ein 59-jähriger Fahrer

eines VW befuhr die B 194 aus Richtung Groß Plasten kommend in

Richtung Stavenhagen.

Die Volvo-Fahrerin beabsichtigte nach links auf die B 194 in Richtung

Waren abzubiegen. Hierbei beachtete sie nicht die Vorfahrt des

bevorrechtigten VW und beide Fahrzeuge kollidierten im

Kreuzungsbereich. Bei dem Unfall wurden die 20-jährige Fahrerin des

Volvo und ihr 33-jähriger Mitfahrer (beide in Hamburg wohnhaft)

schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und mittels

Rettungswagen in das Klinikum Neubrandenburg verbracht. Der aus dem

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte stammende 59-jährige Fahrer des

VW und seine 56-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen.

Deren weitere Behandlung erfolgte im Klinikum Waren. An beiden

Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Bergung der

nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge erfolgte durch

Abschleppunternehmen. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca.

60.000 Euro geschätzt.

Neben der Polizei waren drei Rettungswagen und zwei Notarztwagen im

Einsatz. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffen wurden die

Freiwilligen Feuerwehren Groß Plasten und Lehsten hinzugezogen. Diese

waren mit 29 Kameraden und vier Einsatzfahrzeugen vor Ort.





