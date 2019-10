POL-HRO: Unbekannte männliche Leiche am Strand von Warnemünde

Rostock (ots) -



Durch Spaziergänger wurde am Sonntagvormittag gegen 08:50 Uhr am

Strand von Warnemünde eine Leiche im Wasser treibend aufgefunden. Die

Identität des ca. 50 bis 60 Jahre alten Mannes ist noch unbekannt.

Der Leichnam war vollständig bekleidet und wies keine offenkundigen

Verletzungen auf.



Der Kriminaldauerdienst Rostock hat die Ermittlungen zur Identität

und zur Todesursache des Mannes aufgenommen.



Christian Eckermann

Polizeiführer vom Dienst

