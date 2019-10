POL-NB: Pferde verursachen zwei Verkehrsunfälle auf der Bundesstraße 96 bei Neustrelitz (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Neustrelitz (ots) -



Am 26.10.2019, gegen 20:45 Uhr, kam es auf der B 96, kurz vor

Neustrelitz, zu zwei tragischen Verkehrsunfällen. Im Vorfeld gingen

in der Einsatzleistelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg mehrere

Bürgerhinweise über freilaufende Pferde auf der Fahrbahn der

ehemaligen B 96 in Alt Strelitz ein. Die eingesetzten Beamten konnten

vor Ort 12 Pferde feststellen. Jedoch flüchteten diese bei

Annäherung in Richtung B 96 und ein Stoppen der Tiere war nicht mehr

möglich. In Folge dessen kam es auf der B 96 zu zwei

Verkehrsunfällen. In dem ersten Verkehrsunfall waren ein 53-jähriger

Fahrzeugführer eines VW T5 und vier Pferde involviert. Der

Transporter-Fahrer konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig

stoppen und stieß mit den Pferden zusammen. In Folge des Unfalls

wurde der aus Rostock stammende 53-Jährige leicht verletzt. Am

Transporter entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Alle vier

Pferde wurden bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass sie noch

am Unfallort verendeten. Kurz darauf kam es nur wenige hundert Meter

weiter zu einem zweiten Verkehrsunfall. Hier waren der 33-jähriger

Fahrzeugführer eines PKW Nissan und ein weiteres Pferd beteiligt. Im

PKW befanden sich außer dem Fahrzeugführer noch drei weitere

Mitfahrer. In Folge dieses Unfalls wurden der aus Wolgast stammende

Fahrzeugführer, sowie sein ebenfalls aus Wolgast stammender

44-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Am Nissan entstand

wirtschaftlicher Totalschaden. Auch das an diesem Unfall beteiligte

Pferd verendete noch an der Unfallstelle. Die restlichen Pferde

konnten in der Folgezeit eingefangen und bis zum Eintreffen der

Tierhalter im Zaum gehalten werden. Bei beiden Unfällen entstand ein

Gesamtsachschaden von ca. 40.000 Euro. Die drei verletzten

Fahrzeuginsassen wurden zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus

Neustrelitz verbracht und konnten dieses in der Zwischenzeit wieder

verlassen. Während der Unfallaufnahme war die B 96 zwei Stunden voll

gesperrt. Der Verkehr wurde in dieser Zeit über die B 198 umgeleitet.

Wie es zum Ausbruch der Pferde von der eingezäunten Koppel kommen

konnte, ist derzeit unbekannt.





