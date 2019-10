LWSPA M-V: Rettung von fünf gekenterten Ruderern aus dem Schweriner See

Schwerin (ots) - Am Samstag, den 26.10.2019 gegen 12:55 Uhr, ging

in der Einsatzleitstelle der Polizei der Notruf ein, dass auf dem

Schweriner Innensee ein Ruderboot mit fünf Personen gekentert ist.



Bei einer Windstärke von 5 Bft (ca. 30 bis 40 km/h) und 13°C

kalten Wasser war höchste Eile geboten.



Eine Kollegin und ein Kollege der Wasserschutzschutzpolizei

Schwerin fuhren umgehend mit dem Schlauchtboot MV 2 in die Richtung

Stangengraben und Werderecke. Gleichzeitig kamen ein Boot der

Feuerwehr Schwerin und der DLRG zum Einsatz.



Zwischen Stangengraben und Werderecke fanden die eingesetzten

Kräfte nach einer kurzen Suche das gekenterte Rennruderboot und die

fünf schwimmenden Personen. Alle fünf Männer trugen keine

Rettungsweste.



Die fünf Männer wurden aus dem Wasser gerettet und an Bord des

Schlauchbootes MV 2 genommen. Da alle unterkühlt waren, wurden sie in

die WSPI Schwerin zur weiteren Behandlung an die Besatzungen der

beiden bereits eingetroffenen Rettungswagen übergeben.



Nach einer Aufwärmphase konnten alle fünf aus der Behandlung

entlassen werden.



Die eingesetzten Boote der Feuerwehr Schwerin und der DLRG

übernahmen die Bergung des Wettkampfruderbootes.



Als Fazit kann gesagt werden, dass alle fünf Geretteten mit dem

Schrecken davon gekommen sind. Dieses Ereignis hätte auch tragischer

ausgegehen können.



Prochnow, PHK Streifendienstleiter WSPI Schwerin









