POL-HRO: Einstellung der Öffentlichkeitsfahndung nach 68jährigem

Rostock (ots) - Der als vermisst gemeldete 68jährige Mann aus

Rostock-Lichtenhagen wurde am 26.10.19, gegen 22:00 Uhr durch einen

Bürger wohlbehalten in Lichtenhagen angetroffen und der Polizei

übergeben. Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit beendet.



Im Falle einer Übernahme der Fahndungsinformationen und des Bildes

auf eigene Internetauftritte wird um Löschung der Daten gebeten.



PFvD Gert Frahm Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock









