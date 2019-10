POL-NB: Pferd geht durch-Kutscher schwer verletzt in Klinik

Anklam (Vorpommer-Greifswald) (ots) - In der Ortschaft Neu

Plestlin (LK Vorpommern-Greifswald) stürzte heute um 15.40 Uhr ein

52-jähriger Mann von einer Kutsche, nachdem das Pferd aus unbekannten

Gründen scheute und durchging. Dabei erlitt der Kutscher schwere

Kopfverletzungen und musste in eine Greifswalder Klinik gebracht

werden. An der Kutsche und einem Grundstückszaun entstand Sachschaden

von 310,-EUR.



Im Auftrag



Rüdiger Ochlast



Polizeipräsidium Neubrandenburg



Polizeiführer vom Dienst









