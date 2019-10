POL-HRO: Ergänzungsmeldung: Schwerer Verkehrsunfall in Rostock-Evershagen - Zeugen gesucht

Rostock (ots) - Erstmeldung:

Nach ersten kriminalpolizeilichen Untersuchungen wird davon

ausgegangen, dass die Frontscheibe des beteiligten Fahrzeuges

beschädigt sein muss.



Daher wird der Zeugenaufruf um diese Information ergänzt. Wer ein

auffälliges Fahrzeug mit beschädigter Frontscheibe fahrend oder auch

bereits parkend gesehen hat, möchte sich bitte bei der Polizei

melden.



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstr. 54,

18057 Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere

Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de

entgegen.









