POL-HWI: Die Suche nach dem Vermissten 70-Jährigen dauert an

Gadebusch (ots) - Der Aufenthalt des seit dem 11. Oktober aus Neu

Dragun bei Gadebusch vermissten Hubertus Priehn ist weiterhin

unbekannt. Wiederholte Suchaktionen der Polizei u. a. mit

Unterstützung eines Polizeihubschraubers und entsprechende

Ermittlungen der Kriminalpolizei verliefen bislang erfolglos. Auch

die seit dem 17. Oktober veranlasste Öffentlichkeitsfahndung

erbrachte bisher keine entscheidenden Hinweise. Herr Priehn ist

vermutlich mit einem schwarzen Ford C-Max mit dem amtlichen

Kennzeichen NWM-KP 188 unterwegs. Er bedarf dringend ärztlicher

Hilfe.



Die Polizei in Gadebusch (03886/722 0) bittet daher erneut um

Zeugenhinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.



Mit nachstehendem Link geht es zur Ursprungsmeldung mit Bild des

Vermissten: https://bit.ly/2pM6Bol









