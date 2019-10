POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall in Rostock-Evershagen - Zeugen gesucht

Rostock (ots) - Am heutigen Morgen, gegen ca. 06:16 Uhr, erreichte

die Rostocker Polizei die Mitteilung, dass eine Frau im Rahmen eines

Verkehrsunfalls in Evershagen verletzt wurde. Ein vermutlich

beteiligtes Kraftfahrzeug hatte den Unfallort ohne Hilfe zu leisten

verlassen. Die Geschädigte wurde von Ersthelfern auf der

Thomas-Morus-Straße liegend gefunden.



Als die Beamten vor Ort eintrafen, befand sich die 83-jährige

Geschädigte bereits in medizinischer Behandlung. Auf Grund der

Schwere der Verletzungen wurde die Frau in ein Krankenhaus verbracht.



Nach ersten Erkenntnissen kam das beteiligte unbekannte Fahrzeug

aus Richtung Bertolt-Brecht-Straße. In der Thomas-Morus-Straße muss

es dann zu der folgenschweren Kollision gekommen sein.



Die Staatsanwaltschaft Rostock ordnete den Einsatz eines

DEKRA-Sachverständigen an. Die Kriminalpolizei Rostock hat die

Ermittlungen übernommen.



In diesem Zusammenhang bitte die Rostocker Polizei um Hinweise aus

der Bevölkerung. Wer zwischen 05:50 Uhr und 06:10 Uhr Beobachtungen

im Bereich Bertolt-Brecht-Straße/Thomas-Morus-Straße gemacht hat

(z.B. auffällige Fahrzeuge), die Bezug zum Unfall haben könnten,

möchte sich bitte bei der Polizei melden.



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstr. 54,

18057 Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere

Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de

entgegen.









