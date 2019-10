POL-HWI: Polizei verfolgt Tatverdächtige nach Diebstahl

Wismar (ots) - Gestern Nachmittag zeigte ein Mann telefonisch an,

dass sein Sohn soeben Opfer eines Diebstahls geworden sei. Mehrere

Jugendliche hätten ihm seine Musikanlage im Stadtteil Friedenshof

entwendet und sich damit in Richtung Bgm.-Haupt-Straße entfernt. Ein

Streifenwagen des Polizeihauptreviers suchte den Aufenthaltsort der

Tatverdächtigen unmittelbar folgend auf. Als die Jugendlichen die

Beamten bemerkten, flohen sie über den Sportplatz zurück in Richtung

Friedenshof. In der Hanns-Eisler-Straße gelang es den Beamten

schließlich, die Tatverdächtigen samt Musikbox zu stellen. Der

Geschädigte konnte seine Anlage wieder in Besitz nehmen. Gegen die

vier Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren leiteten die

Polizisten eine Strafanzeige wegen Diebstahls ein.









