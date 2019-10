POL-HST: Zeugenaufruf nach Diebstahl von Arbeitsmitteln aus einem Transporter

Lancken-Granitz/ Rügen (ots) - Am heutigen Donnerstag (24.10.2019)

wurde der Polizei ein Diebstahl aus einem Firmentransporter gemeldet.



In der Zeit vom 23.10.2019, 16:45 Uhr bis zum 24.10.2019, 06:30

Uhr entwendeten Unbekannte aus einem verschlossenen Firmentransporter

in Preetz bei Lancken-Granitz diverse Arbeitsmittel (u.a.

Motorstampfer, Kettensäge und Kabelsuchgerät), nachdem sie sich

gewaltsam Zutritt verschafft hatten. Der Gesamtschaden beläuft sich

nach ersten Schätzungen auf etwa 6.000 Euro.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um

Hinweise. Wer Angaben zum Tathergang, dem Diebesgut oder dem/ den

Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in

Sassnitz unter der Telefonnummer 038392/ 3070 oder über die

Internetwache www.polizei.mvnet.de zu melden.









Polizeiinspektion Stralsund

Mathias Müller

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

