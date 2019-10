LKA-MV: ´Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit´ - Tag des Einbruchschutzes am 27. Oktober

Rampe (ots) - Am Wochenende werden die Uhren in der Nacht von

Samstag auf Sonntag um eine Stunde zurückgestellt. Genau dieser

letzte Sonntag im Monat Oktober ist jährlich dem Einbruchschutz

gewidmet. Unter dem Motto ´Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit´

findet bereits seit 2012 der Tag des Einbruchschutzes statt.



Beim Wohnungseinbruchdiebstahl handelt es sich um eine

Kriminalitätsform, die in einer ganz besonderen Weise dazu geeignet

ist, das Sicherheitsgefühl der Menschen zu beeinträchtigen, da

Wohnungseinbrüche den privatesten Schutzbereich von Einzelpersonen

bzw. Familien verletzen. In den eigenen vier Wänden ist dann neben

dem materiellen Schaden das Gefühl der Geborgenheit häufig verloren.



Da Einbrecher besonders in der dunklen Jahreszeit die frühe

Dämmerung für ihre Einbruchstouren ausnutzen, kann die zusätzlich

gewonnene Stunde gern zum Anlass genommen werden, um sich über die

verschiedenen Möglichkeiten zur Sicherung der eigenen vier Wände zu

informieren. Dies gilt sowohl für die eigene Wohnung als auch für das

Büro - denn die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern wartet mit

hilfreichen Hinweisen auf, wie das private, aber auch das gewerbliche

Eigentum geschützt werden kann.



Denn Einbrecher nutzen günstige Gelegenheiten, wie schlecht

gesicherte Türen und Fenster, rigoros aus und das zu jeder Tageszeit.

Ihr Ziel ist dabei vor allem eins: leichte Beute machen. Im

vergangenen Jahr wurden in Mecklenburg-Vorpommern zwar mit 1.101

Wohnungseinbruchdiebstählen weniger Fälle als noch in den Jahren

zuvor (2017: 1.180 Fälle; 2016: 1.477 Fälle) erfasst. Damit sich der

auch bundesweit auftretende rückläufige Trend der Fallzahlen jedoch

auch im aktuellen Jahr fortsetzt, kommt der Präventionsarbeit

unverändert eine hohe Bedeutung zu.



Aus diesem Grund bieten die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen

(KBS) des Landes ganzjährig Beratungen zum Thema ´Einbruchschutz´ an.

Aktuell können sich Bürger bei den folgenden Veranstaltungen der KBS

informieren:



- 28.10.2019, Informationsstand der KBS Schwerin beim Kommunalen

Präventionstag (ab 10:00 Uhr) im Schlossparkcenter in Schwerin



- 03.11.2019, Informationsveranstaltung der KBS Neubrandenburg



(12:00 - 17:00 Uhr) im Bethanien Center in Neubrandenburg



Präventive Maßnahmen, die die Täter abschrecken oder ihr

Entdeckungsrisiko erhöhen, sind häufig leicht umsetzbar und

gleichermaßen wirkungsvoll. Gut funktionierende Nachbarschaften sowie

geschlossene Fenster und verschlossene Türen bei Abwesenheit

erschweren Einbrechern ihr Vorhaben bereits deutlich. Und schon

einfache mechanische Sicherungen erhöhen zusätzlich den Aufwand für

die Täter und damit auch ihr Entdeckungsrisiko. Wie wichtig derartige

Maßnahmen sind, zeigt ein Blick auf die Statistik: Etwa 40% aller

Einbrüche bleiben im Versuchsstadium stecken. Die Täter stoßen also

regelmäßig auf Bedingungen, die sie vom tatsächlichen Eindringen in

das ausgewählte Objekt abhalten. Diese Bilanz verdeutlicht, wie

wirksam Präventionsmaßnahmen sein können bzw. bereits sind.



Weitere hilfreiche Informationen zum wirkungsvollen

Eigentumsschutz, privat wie gewerblich, sind hier zu finden:

www.k-einbruch.de https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/di

ebstahl-und-einbruch/einbruchsdiebstahl/



Ein Adressennachweis von polizeilich empfohlenen Firmen in

Mecklenburg-Vorpommern, die den Einbau von mechanischen

Sicherungseinrichtungen fachgerecht vornehmen, ist unter https://www.

polizei.mvnet.de/Pr%C3%A4vention/Kriminalit%C3%A4t/Einbruchschutz/

einsehbar.



Zusätzliche kostenlose, individuelle und neutrale Beratungen gibt

es bei Bedarf durch die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen der

Polizeiinspektionen Neubrandenburg, Anklam, Rostock, Schwerin,

Stralsund und Ludwigslust. Die entsprechenden Kontaktdaten finden Sie

unter https://www.polizei.mvnet.de/Pr%C3%A4vention/Ansprechpartner/.









