POL-HWI: Folgemeldung zur PM ´Brand einer Einzelhandelsverkaufseinrichtung in Wismar´ vom 23.10.19, 03:38 Uhr (s. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/4411717)

Wismar (ots) - Wie bereits berichtet, bemerkten Zeugen am

22.10.19, gg. 22:30 Uhr, den Brand des Einkaufszentrums in der

Tierparkpromenade in Wismar. Der dort entstandene Schaden beläuft

sich bisherigen Schätzungen zufolge auf 500.000 Euro.



Nachdem 100 Kameraden der umliegenden Wehren das Feuer gelöscht

hatten, nahm die Wismarer Kripo die Ermittlungen vor Ort auf. Auf

Anordnung der Staatsanwaltschaft Schwerin kam ebenfalls ein externer

Brandursachenermittler zum Einsatz. Im Verlauf der Untersuchung des

Brandortes ergaben sich nach Angaben des Gutachters deutliche

Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung.



Die Kriminalpolizei in Wismar sucht nun Zeugen, die insbesondere

nach Schließung des Einkaufszentrums um 20:00 Uhr bzw. nach

Feststellung des Brandes (22:30 Uhr) relevante Beobachtungen gemacht

haben. Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier unter der 03841/2030

entgegen.



Wer im benannten Zeitraum vor Ort Foto- oder Videoaufnahmen

gefertigt hat, wird gebeten, der Polizei diese für die weiteren

Ermittlungen zur Verfügung zu stellen. Die Aufnahmen können unter

www.hinweisportal.de hochgeladen werden.









Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Axel Köppen

Telefon: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell