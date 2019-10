POL-LWL: Radio und Navigationsgerät aus Auto gestohlen

Lübesse (ots) - Auf einem Parkplatz an der Landesstraße 072 in

Lübesse haben unbekannte Täter einen PKW aufgebrochen und daraus das

Radio sowie das Navigationsgerät gestohlen. Der dabei entstandene

Schaden wird derzeit auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Die Tat ereignete

sich zwischen Montagmorgen und Mittwochnachmittag. Die Polizei in

Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) ermittelt jetzt wegen Diebstahls im

besonders schweren Fall und bittet um Hinweise zu diesem Vorfall.









