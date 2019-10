POL-HRO: Vermisste Schweriner Mädchen angetroffen

Schwerin (ots) - Die beiden seit heute, 23.10.2019 - 02:34 Uhr,

als vermisst gemeldeten jugendlichen Mädchen aus Schwerin wurden

gegen 19:00 Uhr, nach mehreren Hinweisen aus der Bevölkerung, in

einer Schweriner Straßenbahn angetroffen. Daher an dieser Stelle ein

Dank der Schweriner Polizei für die Unterstützung.



Die Öffentlichkeitsfahndung ist nunmehr beendet. Sollten Daten und

Bilder auf eigene Auftritte übernommen worden sein, wird gebeten,

diese wieder zu entfernen



