POL-HWI: Schüsse aus Schreckschusspistole zieht Ermittlungsverfahren nach sich

Rehna (ots) - Während einer Streifenfahrt am gestrigen Abend,

19:30 Uhr, durch die Ortslage Rehna vernahmen die Beamten mehrere

schussähnliche Knallgeräusche. Auf der Suche nach dem Verursacher

fiel ihnen kurze Zeit später eine Gruppe, bestehend aus drei jungen

Männern,im Bereich der Goethestraße auf. Als die Beamten sie

ansprachen, floh einer der Tatverdächtigen. Die Polizisten stellten

nachfolgend die Personalien der Übriggebliebenen fest. Im Verlauf der

Maßnahme räumte ein 21-Jähriger ein, mehrfach geschossen zu haben und

übergab den Polizisten eine Schreckschusspistole. Den Schützen, der

ersten Ermittlungen zufolge nicht im Besitz eines Kleinen

Waffenscheines ist, erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen

Verstoßes gegen das Waffengesetz.









