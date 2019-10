POL-LWL: Polizei fahndet nach gestohlenem PKW

Ludwigslust (ots) - Die Polizei fahndet nach einem PKW Peugeot

Partner, der am frühen Mittwochmorgen in Plate gestohlen wurde. Die

Täter entwendeten den silberfarbenen Kleintransporter aus der Halle

eines Landwirtschaftsbetriebes. Die Polizei in Sternberg (Tel. 0347/

43270) ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall

und bittet um Hinweise zu diesem Vorfall bzw. zum Verbleib des

Fahrzeuges mit dem amtlichen Kennzeichen PCH- VK 23.









