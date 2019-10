POL-HST: 38-jähriger Mann wird im Bereich Niepars vermisst

Niepars/Barth (ots) -



Der Polizei in Barth wurde am heutigen Vormittag der 38-jährige

Thomas S. aus Niepars als vermisst gemeldet. Letztmalig ist er am

22.10.2019, gegen 21:30 Uhr, im Schwarzen Weg in Niepars gesehen

worden und seitdem unbekannten Aufenthalts. Thomas S. wird aufgrund

seiner psychischen Instabilität mit allen der Polizei bislang zur

Verfügung stehenden Mitteln gesucht.



Der 38 Jahre alte Mann wird wie folgt beschrieben:



- Größe: ca. 1,80m;



- Gestalt: hager, schmal;



- Bekleidung: blaue Kapuzenjacke, blaue Jogginghose, blaue

Turnschuhe.



Das Überprüfen aller bekannten und möglichen Aufenthaltsorte

verlief bisher ohne Erfolg. Es ist der Einsatz eines

Personenspürhundes geplant.



Die Bevölkerung, Radiosender und weiteren Medien werden gebeten

diese Öffentlichkeitsfahndung zu verbreiten. Personen oder Zeugen,

die Thomas S. gesehen haben oder wissen, wo er sich aufhalten könnte,

wenden sich bitte an das Polizeirevier in Barth (038231/6720) oder an

die Einsatzleitstelle der Polizei in Neubrandenburg (0395/5582 2224).









