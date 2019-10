POL-HWI: 24-jähriger entzieht sich Verkehrskontrolle

Gadebusch (ots) - Als Polizeibeamte gestern Abend einen Autofahrer

mit defektem Abblendlicht auf dem Gadebuscher Markt kontrollieren

wollten, kam dieser der Aufforderung anzuhalten zunächst nach. Als

die Polizisten dann ausstiegen und auf den Pkw zugingen, setzte sich

das Fahrzeug in Bewegung. Der Streifenwagen folgte dem Flüchtenden

bis in die Nähe von Passow. Dort hatte der Fahrer die Kontrolle über

seinen Pkw verloren, sodass dieses sich um die eigene Achse drehte

und entgegen der Fahrtrichtung stehen blieb. Im Verlauf seiner Flucht

fuhr der Pkw zum Teil ohne Licht mit hoher Geschwindigkeit. Wie

nachträglich bekannt wurde, gefährdete er Spaziergänger dabei derart,

dass diese sich durch einen Sprung von der Straße retteten. Bei den

nun folgenden polizeilichen Maßnahmen stellten die Polizeibeamten

eine geringe Menge Betäubungsmittel fest, derer sich Fahrer und

Beifahrer offenbar zu entledigen versuchten. Darüber hinaus wies der

24-jährige Fahrer neben 0,51 Promille, Anhaltspunkte für einen

vorangegangenen Drogenkonsum auf. Auch einen Führerschein besaß der

Mann nicht. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an. Ihn erwartet nun

ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs,

Verstoßes gegen das BtMG und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Gegen den

18-jährigen Beifahrer ermittelt die Polizei wegen Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz.









