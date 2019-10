POL-HWI: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach 35-Jährigem

Wismar (ots) - Der seit dem 17. Oktober vermisste 35-jährige

Thomas S. konnte am gestrigen Tage nach einem Zeugenhinweis

wohlbehalten angetroffen und in ärztliche Behandlung überstellt

werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher zurückgenommen. Wir

danken den Medien für die Unterstützung und bitten darum, die für die

Fahndungszwecke veröffentlichten Daten und Bilder zu löschen.









