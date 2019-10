POL-HRO: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach 82-jährigen aus Rostock

Rostock (ots) -



Der seit dem 22.10.2019 13:00 Uhr als vermisst gemeldete 82-jährige

aus Rostock konnte durch einen Zeugenhinweis am gestrigen Abend in

der Ortslage Sievershagen wohlbehalten aufgefunden werden.



Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Unterstützung der

Bevölkerung und der Medien und bittet um Löschung des

Fahndungsaufrufes, sowie des eingestellten Lichtbildes.



