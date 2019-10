POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach zwei vermissten Jugendlichen aus Schwerin

Schwerin (ots) -



Die Polizei Schwerin bittet um Mithilfe bei der Suche nach zwei

vermissten Jugendlichen. Dabei handelt es sich um die 15-jährige

Jennifer Elfert und die 17-jährige Chantal Dobbertin. Beide verließen

am Dienstag, den 22.10.2019 gegen 19:00 Uhr, das

Helios-Klinikum-Schwerin in unbekannte Richtung. Die vermissten

Jugendlichen benötigen ärztliche Behandlung.



Personenbeschreibung Jennifer Elfert:

- 165 cm groß, schlank

- schwarze, lange Haare, dunkle Brille

- bekleidet mit einem schwarzen Pullover und schwarzer Jogginghose



Personenbeschreibung Chantal Dobbertin:

- 181 cm groß

- lockige, naturrote Haare

- besonderes Merkmal: Narbe über dem Mund

- bekleidet mit einem grauen Pullover und dunkler Leggins



Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten nimmt das Polizeihauptrevier

Schwerin unter der Telefonnummer 0385/51802223 oder jede andere

Polizeidienststelle entgegen.



Im Auftrag

Phil Hollien

Polizeipräsidium Rostock

Polizeiinspektion Schwerin

Polizeihauptrevier Schwerin









Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell