POL-HRO: 82-jähriger Rostocker vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Seit heute 11:00 Uhr wird der 82-jährige Alfred Jaworski aus

Rostock vermisst.



Personenbeschreibung:



- schwarze Sweatjacke mit Kapuze

- blaue Jeans

- graue Turnschuhe

- 180cm groß

- normale Gestalt



Der Vermisste wurde zuletzt im Bereich des Südstadt-Centers

gesehen. Er ist stark dement und orientierungslos. Erste

Suchmaßnahmen führten bisher nicht zum Auffinden von Herrn Jaworski.



Die Polizei bittet die Bevölkerung daher um Mithilfe bei der Suche

nach dem Vermissten. Wer hat Alfred Jaworski seit seinem Verschwinden

gesehen bzw. kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort des

Vermissten machen?



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstr. 54,

18057 Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere

Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de

entgegen.









