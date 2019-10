POL-GÜ: Löschung Suche nach vermissten 14jährigen

Teterow (ots) - Die Suche nach dem 14jährigen aus der Einrichtung

in Dahmen wird eingestellt, da sein Aufenthaltsort bekannt gemacht

wurde.



Bitte die veröffentlichten personenbezogenen Daten und Fotos

löschen bzw. anonymisieren.









