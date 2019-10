POL-LWL: Kind von PKW erfasst

Sternberg (ots) - In Sternberg ist am späten Montagnachmittag ein

sechsjähriger Junge von einem PKW erfasst und verletzt worden. Das

Kind musste anschließend mit einer Fraktur am Fuß im Krankenhaus

behandelt werden. Der Hergang des Unfalls in der Straße ´Am Berge´

ist derzeit noch unklar, allerdings ist der Junge offenbar seitlich

von einem herannahenden Auto erfasst worden. Die Ermittlungen der

Polizei zur genauen Unfallursache dauern an.









