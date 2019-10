POL-HRO: Einbruch in KiTa in Herrenburg - Festnahme von Tatverdächtigen

Herrenburg (ots) -



Am Montagabend gegen 22:15 Uhr beobachtete ein Anwohner wie mehrere

männliche Personen in die KiTa in der Bahnhofstraße in Herrenburg

einbrachen. Als die Täter kurz darauf mit einem PKW vom Tatort

flüchteten, gelang es dem Zeugen das Kennzeichen des Fahrzeuges zu

erkennen und dem Notruf der Polizei zu melden.



Im Zuge der Fahndung nach den Flüchtigen konnte der PKW kurze Zeit

später im Bereich von Groß Grönau (SH) festgestellt und angehalten

werden. In dem Fahrzeug befanden sich vier Männer im Alter von 18 bis

21 Jahren sowie ein Jugendlicher. Die aus dem Großraum Lübeck

stammenden Personen wurden vorläufig festgenommen. Der Jugendliche

wurde an seine Eltern übergeben. Gegen alle Personen wurden

Strafverfahren eingeleitet.



Bei der Sicherungen der Spuren in der KiTa konnte durch den

Kriminaldauerdienst Wismar festgestellt werden, dass die Täter sich

durch das Aufhebeln eines Fensters Zugang zum Gebäude verschafft und

Büroräume durchsucht hatten. Die Höhe des entstandenen Schadens ist

bislang unbekannt.



