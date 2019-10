POL-NB: 70.000 Euro Schaden bei Unfall auf Rügen

Insel Rügen (ots) - Heute Mittag ist es gegen 13:15 Uhr auf der

Landesstraße 30 zwischen Garz und Zudar auf der Insel Rügen zu einem

Verkehrsunfall gekommen. Nach ersten Erkenntnissen hat eine

48-jährige Mitsubishi-Fahrerin beim Abbiegen aus Richtung Groß

Schoritz auf die Landesstraße 30 die Vorfahrt einer 57-jährigen

BMW-Fahrerin missachtet, die in Fahrtrichtung Zudar unterwegs war.



Beide Frauen wurden durch den Unfall schwer, jedoch nach

derzeitigem Kenntnisstand nicht lebensbedrohlich verletzt. Die

57-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Behandlung ins Klinikum

Greifswald geflogen. Die 48-Jährige kam ins Klinikum Stralsund.



Die Landesstraße war für etwa zwei Stunden halbseitig auf Höhe des

Abzweigs Groß Schoritz in Richtung Zudar gesperrt. Beide SUVs wurden

durch Abschleppunternehmen geborgen.









