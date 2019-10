POL-HRO: Drei Tatverdächtige nach Sachbeschädigungen unmittelbar gefasst

Rostock (ots) - Bereits am späten Freitagnachmittag konnten Beamte der Rostocker

Polizei drei Tatverdächtige stellen, die im Bereich der Rostocker KTV Graffitis

an Häuserwänden anbrachten.



Alarmiert wurden die Beamten durch aufmerksame Zeugen, welche zunächst selbst

versuchten die Täter am Tatort festzuhalten. Bei den 3 Tatverdächtigen konnten

im Rahmen von Durchsuchungen Sprühflaschen aufgefunden und sichergestellt

werden. Des Weiteren wurde bei einem Tatverdächtigen ein Joint gefunden.



Gegen die 3 Rostocker wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung

eingeleitet. Der Joint-Besitzer muss sich zusätzlich wegen eines Verstoßes gegen

das Betäubungsmittelgesetz verantworten.



