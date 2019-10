POL-HWI: Quadfahrer wird bei Unfall verletzt

Wismar (ots) - Bereits am 19. Oktober wurde bei einem Unfall

zweier Quadfahrer einer der Fahrer leicht verletzt.



Die beiden Fahrzeuge befuhren gegen 11:15 Uhr hintereinander den

Grünen Weg in Grevesmühlen. Ersten Erkenntnissen zufolge traten bei

dem vorausfahrenden Fahrzeug im Bereich der Kreuzung Wismarsche

Straße technische Probleme auf. Der Fahrer des zweiten Quad bemerkte

dies nicht rechtzeitig und fuhr auf das Heck des Vorausfahrenden auf.

Durch den Aufprall überschlug sich das vorausfahrende Fahrzeug, wobei

der Fahrer vom Quad geschleudert wurde. Hierbei erlitt der 48-Jährige

leichte Verletzungen und wurde durch einen Rettungswagen ins

nahegelegene Krankenhaus gebracht.



Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß beschädigt. Der

Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt.









