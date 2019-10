POL-LWL: 6 Fahrzeuge bei Wildunfall beschädigt

Stolpe / Wöbbelin (ots) - Bei einem Wildunfall auf der BAB 24 nahe

Wöbbelin sind am späten Sonntagabend insgesamt 6 PKW beschädigt

worden. Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf knapp 15.000

Euro geschätzt, verletzt wurde niemand. Gegen 23 Uhr war zunächst ein

PKW mit einem Wildschwein zusammengestoßen. Das auf der Fahrbahn

verendete Tier wurde in weiterer Folge von fünf nachfolgenden Autos

überfahren.









