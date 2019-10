POL-SN: Rauschmittelbeeinflusste Fahrer in Schwerin gestellt

Schwerin (ots) - Sechs rauschmittelbeeinflusste Fahrzeugführer

wurden von Freitag bis Samstag in weniger als 24 Stunden durch die

Schweriner Polizei aus dem Verkehr gezogen. Die überwiegend aus dem

Umland Schwerins stammenden 24-66 Jahre alten Fahrer standen nicht

nur unter Alkoholeinfluss sondern auch unter Einfluss illegaler

Drogen. In der Nacht zu Samstag kontrollierten die Beamten einen

grünen Nissan Mirca, nach dem der Fahrer über eine Distanz von zwei

Kilometern sämtliche Haltesignale ignorierte. Der 32-jährige Fahrer

äußerte spontan keine Fahrerlaubnis zu besitzen. In der weiteren

Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht nur einen Joint

mit sich führte, sondern auch unter Einfluss von Alkohol stand. Eine

Atemalkhoholkontrolle ergab einen Wert von 1,65 Promille. Nach dem

der Fahrer umfassend kontrolliert wurde, nahmen sich die Beamten für

die Kontrolle des Fahrzeuges ebenfalls die erforderliche Zeit und so

kam es zur Feststellung weiterer Delikte. Zum einen war der Nissan

nicht zugelassen und zum anderen stammten die Kennzeichen von einem

anderen Fahrzeug. Fazit der Verkehrskontrolle ist, dass weder der

Fahrzeugführer noch das Fahrzeug die erforderlichen Standards für die

Teilnahme am Verkehr erfüllten.









