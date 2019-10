POL-HRO: Verkehrsbehinderungen auf Grund einer Sternfahrt / Demonstration in Rostock

Rostock (ots) - Auf Grund einer angemeldeten Versammlung auf der

Haedgehalbinsel kann es am morgigen Tag ab 09:00 Uhr zu erheblichen

Verkehrseinschränkungen im gesamten Stadtgebiet der Hansestadt

Rostock und im Umland kommen.



Die Versammlungsteilnehmer werden u.a. mit Traktoren im Rahmen

einer Sternfahrt zum Versammlungsort anreisen. Dadurch können

Verkehrsbehinderungen auf den Zufahrtsstrecken entstehen.



Die Rostocker Polizei empfiehlt die Fahrstrecken wenn möglich zu

meiden und den ÖPNV zu nutzen.









