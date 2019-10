POL-HWI: Zeugenaufruf zum PKW-Aufbruch in Wismar

Wismar (ots) - Bereits in der Nacht zum 19. Oktober 2019 brachen

Unbekannte einen PKW eines Autohauses am Kleinen Stadtfeld in Wismar

auf.



Der oder die Täter öffneten gewaltsam das Fahrzeug und bauten

diverses Interieur, darunter das Infotainment-System, aus. Nach

ersten Schätzungen liegt der entstandene Schaden bei etwa 10.000

Euro.



Die Wismarer Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert und die

Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls

aufgenommen.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten,

sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0

oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.









