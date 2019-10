POL-LWL: Autofahrer wiederholt unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis am Steuer

Parchim (ots) - In Parchim hat die Polizei am späten Sonntagabend

einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der einem Vortest zufolge

unter dem Einfluss von Kokain stand. Zudem ist der 32-jährige Fahrer

nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und für seinen PKW

besteht kein Versicherungsschutz. Wie sich bei der Kontrolle

weiterhin herausstellte, war das nicht die erste Begegnung zwischen

den Polizisten und dem Fahrer. Bereits vor einer Woche hatten die

Beamten den Mann wegen ähnlicher Delikte aus dem Verkehr gezogen und

Anzeige gegen ihn erstattet. Um erneute Straftaten zu verhindern,

stellten die Polizeibeamten jetzt die Fahrzeugschlüssel sowie die

Autokennzeichen sicher. Zudem wurde der 32-Jährige erneut wegen

Fahrens unter Drogeneinfluss, Verstoßes gegen das

Pflichtversicherungsgesetz und Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.









