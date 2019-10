POL-ANK: Polizeieinsatz in Wolgast nach Androhung einer Straftat

Wolgast (ots) - Am vergangenen Freitag (18. Oktober 2019) wurde

die Polizei in Wolgast darüber informiert, dass es im Internet

Gerüchte zu einer möglichen Straftat an der Heberleinschule am

heutigen Montag (21. Oktober 2019) geben soll. Nach erfolgter

Gefahrenprognose konnte eine Ernsthaftigkeit der Drohung durch die

Polizei nicht bejaht werden.



Demnach hätte es einen anonymen Post auf Instagram gegeben, in dem

der oder die VerfasserIn androht, an der Schule in der

Heberleinstraße einen Amok durchzuführen. Daraufhin setzte sich die

Polizei bereits am Freitag mit der Schulleitung in Verbindung. Auch

Befragungen wurden zu diesem Sachverhalt durchgeführt. Diese ergaben,

dass der Post vermutlich von einem Mitschüler stammen könnte. Die

Polizei setzte sich daraufhin mit ihm in Verbindung und führte eine

sogenannte Gefährderansprache durch. Der Jugendliche streitet jedoch

ab, diesen Post geschrieben zu haben. Die Polizeibeamten stellten

daraufhin sein Handy sicher und werden nun weitere Ermittlungen zu

diesem Sachverhalt durchführen. Der oder die VerfasserIn des Posts

wird sich wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von

Straftaten verantworten.



Da dennoch nicht ausgeschlossen werden konnte, dass es sich

hierbei weiterhin um eine Gefährdungslage handelt, wurde im Laufe des

Wochenendes die nähere Umgebung der Schule intensiver bestreift. Auch

am heutigen Tag schickte die Polizei mehrere Streifenwagen zur

Heberleinschule. Bisher ist es zu keinen weiteren Zwischenfällen vor

Ort gekommen.









