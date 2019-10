POL-LWL: Bargeld aus Zigarettenautomat gestohlen

Boddin (ots) - In Boddin bei Wittenburg haben unbekannte Täter in

der Nacht zum Sonntag einen Zigarettenautomat mit mechanischer Gewalt

aufgebrochen. Aus dem Automaten entwendeten die Diebe anschließend

die Geldkassette. Wie viel Bargeld sich in der Kassette befand, ist

derzeit noch nicht bekannt. Zudem richteten die Täter Sachschaden in

noch unbekannter Höhe an. Die Kriminalpolizei in Hagenow (Tel. 03883/

6310) ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und

bittet um Hinweise zu diesem Vorfall.









