POL-HRO: Drei Verletzte durch Beschuss mit Softair-Waffe in Herrnburg

Grevesmühlen (ots) -



Am 19.10.2019 kam es in Herrnburg zu einem Polizeieinsatz.

Gegen 20:10 Uhr hielten sich nach bisherigen Erkenntnissen mehrere

Jugendliche und ein Kind im Bereich der Kirche in Herrnburg auf.

Nach Angaben der Zeugen schoss ein 16-Jähriger Tatverdächtiger mit

einer Softairwaffe, die dem befreundeten 15-jährigen Tatverdächtigen

gehört, auf einen 12-jährigen Jungen.

Der Junge erlitt hierdurch drei Treffer, darunter einen im Bereich

des Kopfes. Hier blieb ein Kunststoff-Projektil in der Kopfhaut

stecken und verursachte Verletzungen.

Im weiteren Verlauf wurden zwei 15-jährige Jungen ebenfalls

beschossen und im Bereich der Beine getroffen.

Die Jugendlichen erlitten oberflächliche Verletzungen durch die

Projektile. Die Verletzung des 12-jährigen Kindes wurde durch

Rettungssanitäter vor Ort erstversorgt. Der Junge wurde zur weiteren

Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Im Zuge des anschließenden Polizeieinsatzes konnte die vermeintliche

Tatwaffe sichergestellt werden.

Die weiteren Umstände der Tat sowie der genutzten Tatwaffe sind

Gegenstand der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen.



Die Polizei ermittelt gegen die beiden Tatverdächtigen wegen des

Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie wegen des Verstoßes

gegen das Waffengesetz. Alle Jugendlichen wurden nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen an ihre Eltern übergeben.



Ronny Steffenhagen

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock

- Einsatzleitstelle -









Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell