LWSPA M-V: Sportmotoryacht treibt herrenlos auf der südlichen Müritz

Waren (Müritz) (ots) - Am Samstag, den 19.10.2019 wurde die

Wasserschutzpolizeiinspektion Waren von einem besorgten Bootseigner

darüber informiert, dass an der Steganlage im Hafen Ludorf eine

Luxusyacht im Zeitwert von 118.000,00 Euro augenscheinlich komplett

entwendet wurde.



Nach erster Begutachtung des Ereignisortes durch die

Wasserschutzpolizei Waren musste zunächst von einer

Diebstahlshandlung ausgegangen werden. Insgesamt 6 Festmacherleinen

und der Landanschluss der Motoryacht befanden sich auf dem Steg oder

im Wasser.



Der Kriminaldauerdient kam zum Einsatz und hatte die Spurensuche

übernommen. Es wurde festgestellt, dass die Motoryacht mutmaßlich

durch unklare äußere Umstände losgekommen ist. Konkrete Spuren

bezüglich einer Straftat wurden jedoch nicht gefunden. Ein möglicher

Grund könnte deshalb ein plötzliches Unwetter gewesen sein. Die

Ermittlungen hierzu dauern derzeit noch an.



Grundsätzlich ist in diesem Fall davon auszugehen, dass von der

herrenlos treibenden Motoryacht durchaus eine Gefahr für die übrige

Schifffahrt auf der Müritz ausging.



Eine sofort eingeleitete Nachsuche im Umkreis des Ereignisortes

führte zum Auffinden der abgetriebenen Motoryacht auf einer Sandbank

am Ostufer. Die betroffene Motoryacht wurde anschließend vom Eigner

sicher zum Heimathafen überführt.



Die Wasserschutzpolizeiinspektion Waren appelliert insbesondere

hinsichtlich der bevorstehenden dunklen Jahreszeit an alle

Bootseigentümer, ihre Sportboote stets fachmännisch festzumachen, um

einerseits ungewolltes witterungsbedingtes Loskommen von der Pier zu

vermeiden und andererseits Diebstahlshandlungen zu erschweren.









