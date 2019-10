POL-NB: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in 17087 Altentreptow

PR Malchin (ots) -



Am Samstag, dem 19.10.2019 ereignete sich gegen 19:20 Uhr in

Altentreptow auf der L 35 ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ein 68-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit dem Pkw Nissan die L 35 aus

Richtung Neubrandenburg kommend in Fahrtrichtung Altentreptow.

Auf Höhe der Einmündung L35/Gewerbehof wollte der Fahrzeugführer

geradeaus in Richtung Altentreptow fahren. Im Gegenverkehr aus

Richtung Altentreptow kommend, wollte nach bisherigem polizeilichen

Ermittlungsstand, ein 38-jähriger Fahrzeugführer nach links in den

Gewerbehof einbiegen.



Durch Missachtung des Vorrangs des entgegenkommenden Fahrzeugs kam

es beim Abbiegevorgang zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei

wurden der 68-Jährige Fahrzeugführer sowie die 61-Jährige Mitinsassin

des PKW/Nissan schwer verletzt. Der Fahrzeuginsasse des PKW/Audi

blieb unverletzt.

Die Verletzten wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in das

Klinikum Neubrandenburg verbracht. Es entstand ein Sachschaden von

6.000 Euro und beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.



Die polizeilichen Ermittlungen zum Verkehrsunfall hat die

Kriminalpolizei übernommen.









Im Auftrag



Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg









Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell