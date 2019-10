POL-HRO: Gefährliche Körperverletzung in Schwerin - Zeugen gesucht

Schwerin (ots) -



Am 19.10.2019 kam es gegen 05:40 Uhr zu einer körperlichen

Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Innenstadt

Schwerins.

Hierbei wurden unmittelbar vor dem ´Capitol´ zwei männliche Personen

durch drei weitere männliche, unbekannte Personen, angegriffen. Im

Rahmen der körperlichen Auseinandersetzung wurden die zwei

Geschädigten verletzt und mussten im Krankenhaus medizinisch versorgt

werden.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen im gesamten

Stadtgebiet konnten die drei unbekannten Täter bisher nicht

festgestellt werden.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Alle drei Täter wurden als männlich mit südländischem Aussehen

beschrieben.

Dabei fiel ein Täter durch einen schwarzen Vollbart, ein schwarzes

Basecap und eine schwarze Jacke auf.

Der zweite Täter trug eine rote Sport- bzw. Daunenjacke.



Beide Täter waren zwischen 1.80 Meter und 1,85 Meter groß.



Zum dritten Täter konnten keine näheren Angaben gemacht werden.



Weitere Hinweise zu den Tatverdächtigen konnten nicht ermittelt

werden.

Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde

eingeleitet.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Hinweise zum

Tatgeschehen geben oder Angaben zur Identität der Tatverdächtigen

machen? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst des

Kriminalkommissariats Schwerin unter der Telefonnummer 0385 - 5180

1560 sowie jede andere Polizeidienststelle und die Internetwache

unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



