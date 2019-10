POL-NB: Fahrzeugführerin erleidet einen Schwächeanfall und fährt gegen einen Straßenbaum

Stralsund (ots) -



Am 19.10.19 gegen 10.10 Uhr ereignete sich in Stralsund ein

Verkehrsunfall mit Personenschaden. Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine

75-jährige Stralsunderin mit ihrem PKW ´Hyundai´ die Richtenberger

Chaussee in Richtung Negast. Dabei kam der PKW nach rechts von der

Straße ab und stieß frontal gegen einen Straßenbaum. Die

Fahrzeugführerin und ihr 80-jährige Ehemann wurden leicht verletzt.

Beide Fahrzeuginsassen wurden in die Notaufnahme des Stralsunder

Krankenhauses eingeliefert. Am PKW und am Straßenbaum entstand ein

Gesamtschaden in Höhe von 9000,- EUR. Nach ersten Ermittlungen führte

ein gesundheitlicher Schwächeanfall der Fahrzeugführerin zu diesem

Verkehrsunfall.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg









