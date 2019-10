POL-HRO: Drei Graffitisprayer nach Zeugenhinweis in Rostock gestellt

Rostock (ots) -



Am heutigen späten Nachmittag konnten durch Kräfte des PHR

Reutershagen im Zusammenwirken mit Polizeibeamten der OTEG drei

Tatverdächtige nach einer Sachbeschädigung durch Graffiti gestellt

werden.



Dabei beobachtete ein Zeuge in der Haedgestraße aus dem Fenster

heraus, wie drei Personen die Hauswand des dortigen

Mehrfamilienhauses mittels Graffiti beschmierten. In der Folge

informierte der Zeuge eine weitere Nachbarin und sprach mit

Unterstützung dieser die Tatverdächtigen an. Parallel wurde die

Polizei verständigt. Zwei Tatverdächtige flüchteten daraufhin

fußläufig in Richtung Patriotischer Weg. Auf Höhe der Neuen

Werderstraße konnten die sofort eingesetzten Polizeibeamten die

flüchtigen Personen stellen. Der dritte Tatverdächtige verblieb in

der Nähe des Tatortes und konnte dort durch weitere Polizeikräfte

gestellt werden.



Durch die Tatverdächtigen wurden insgesamt drei großflächige

Schriftzüge aufgebracht. Bei einer Person konnte eine Sprayflasche

fest- und sichergestellt werden. Eine weitere Zeugin, die sich zur

Tatzeit ebenfalls in der Haedgestraße aufgehalten hat, konnte die Tat

mittels Handykamera festhalten.



Eine entsprechende Strafanzeige wegen Sachbeschädigung wird

gefertigt. Bei einem der Tatverdächtigen konnten zusätzlich

Betäubungsmittel fest- und sichergestellt werden. Dieser wird sich

zusätzlich zu der Strafanzeige Sachbeschädigung noch wegen Verstoß

gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.



Die Polizei bedankt sich in diesem Zusammenhang bei den Zeugen, die

durch ihr sofortiges und besonnenes Handeln für den genannten

Fahndungserfolg gesorgt haben.



