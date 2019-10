POL-NB: Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Greifswald/ LK VG (ots) - Am 18.10.2019 gegen 14:30 Uhr wurde in

der Rettungsleitstelle des Landkreises V-G ein Verkehrsunfall

zwischen einem PKW Ford Focus und einem VW Tiguan mitgeteilt. Dieser

ereignete sich in Greifswald auf dem Karl-Liebknecht-Ring, Höhe des

Volksstadions. Beide Fahrzeuge befuhren hintereinander den

Karl-Liebknecht-Ring aus Richtung Anklamer Straße kommend in Richtung

Wolgaster Straße. Auf der Höhe des Volksstadions wollte der 57jährige

Fahrer des VW Tiguan auf das Gelände des Stadions abbiegen und

verlangsamte dazu seine Geschwindigkeit um den Abbiegeunfall

einzuleiten. Die 54jährige Fahrerin des Ford Focus bemerkte dies

jedoch zu spät und fuhr ungebremst auf den vorrausfahrenden PKW auf.

Die Fahrerin des Ford wurde bei dem Zusammenstoß schwer und der

Fahrer des VW leicht verletzt. Die von Zeugen informierte

Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald entsandte

unverzüglich 2 Rettungswagen sowie die Berufsfeuerwehr Greifswald

zur Unfallstelle. Die Verletzten wurden im Anschluss ihrer

Erstversorgung zur weiteren medizinischen Untersuchung in das

nahegelegene Universitätsklinikum gebracht. Bis zur abschließenden

Bergung der verunfallten Fahrzeuge war der K.-Liebknecht-Ring für ca.

60 Minuten halbseitig gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird

durch die Polizei auf ca. 9.000,-Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge

waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppdienste

geborgen.



