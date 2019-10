POL-HST: Neue Erreichbarkeiten der Kriminalpolizei in Stralsund

Stralsund (ots) - Das Kriminalkommissariat Stralsund zieht ab

Montag, dem 21.10.2019, von der Barther Straße 73 in 18437 Stralsund

in die



Lindenstraße 136 in 18435 Stralsund



um. Auch die Telefon- und Faxnummern ändern sich und lauten ab dem

25.10.2019, 07:00 Uhr:



Telefon: 03831/ 2830-201,



Faxnummer: 03831/2830-277.



Bis zum 25.10.2019 ist das Kriminalkommissariat Stralsund jedoch

über die alten Rufnummern erreichbar.









